Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

(Görüntülü) Van'da terör operasyonu: 2 gözaltı

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda, 24 Haziran seçimlerinde vatandaşları baskı altına alma eylemlerinde bulundukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 4 ayrı suçtan...

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda, 24 Haziran seçimlerinde vatandaşları baskı altına alma eylemlerinde bulundukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 4 ayrı suçtan arandığı belirtildi.

Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi'nde, 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak' operasyonu düzenlendi. PKK/KCK terör örgütünün, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için vatandaşları baskı alma eylemlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 1 tabanca ve 158 mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirtilen 10 bin 498,75 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmada yapılan sorgularında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' , 'uyuşturucu ve dolandırdıcılık'la ilgili 4 ayrı suçtan haklarında arama kararı bulunduğu belirlendi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325