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(Görüntülü) Van'da rüşvet operasyonunda 4 tutuklama

VAN'da rüşvet karşılığı sahte evrak ve belge düzenleyen bazı kamu kurumlarında görevli kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...

VAN'da rüşvet karşılığı sahte evrak ve belge düzenleyen bazı kamu kurumlarında görevli kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) görevli bazı personel tarafından rüşvet almak suretiyle sahte evrak ve belge düzenlediği bilgisi üzerine hareket geçti. Yaklaşık 3 ay boyunca teknik takip yapan ekipler, suç şebekesinin üyelerini tespit ettikten sonra düğmeye bastı. Ekipler, İpekyolu, Tuşba, Edremit, Çatak ve Gürpınar ilçelerinde 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlerdi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle rüşvet almak/ vermek suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 9 kişi ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı bildirildi.

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