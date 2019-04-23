(Görüntülü) Van'da PKK operasyonu: 14 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'da, terör örgütü PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması'nda faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyonda, 1'i kırsal bölgeden geldiği tespit edilen 14 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü'nce terör örgütü PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması'nın deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik kapsamlı çalışma başlattı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün 'kırsal yapılanması'nda faaliyet yürüten ve Van'a eylem için geldiği belirtilen 1 kişi ile örgütün 'gençlik yapılanması'ndaki 13 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kalaşnikof, 3 şarjör, 67 fişek ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.