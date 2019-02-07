(Görüntülü) Van'da PKK'nın kış üslenmesine darbe

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik düzenlediği operasyonda silah, mühimmat, çadır, örgütsel döküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalında PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesinde kullanılmak üzere mağara, sığınak ve barınak alanlarının olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda 1 AK-47 Kalaşnikof tüfeği, 4 şarjör, 3 uyku tulumu, 1 çadır, örgütle ilgili önemli bilgilerin yer aldığı çok sayıda dijital materyaller ile örgütsel döküman ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.