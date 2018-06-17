VAN'ın Erciş ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak ve içerisinde bulunan yaşam malzemeleri imha edildi. Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Erciş ilçesi Aladağlar bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı saptanan sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramada, 1 takım terörist kıyafeti, 3 çift çorap, 4 çift spor ayakkabısı, 2 çaydanlık, 9 paket sigara, 1 bardak, 1 kaşık, 1 makas, 1 çakı, 1 diş fırçası, 1 diş macunu, 2 tarak, 4 tıraş makinesi başlığı, 1 tıraş makinesi, 1 kutu tıraş makinesi yağı, 1 tıraş makinesi pili, 1 jelikan kapağı, 1 patlamış ampul başlığı ele geçirildi. Yaşam malzemeleri ve sığınak imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
(Görüntülü) Van'da PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
VAN'ın Erciş ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak ve içerisinde bulunan yaşam malzemeleri imha edildi. Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Erciş ilçesi Aladağlar...
17 Haziran 2018 Pazar 14:19
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