(Görüntülü) Van'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın PKK/KCK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, araziye gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, Başkale ilçesi, Tahıl Mahallesi kırsalında terör örgütü...
21 Haziran 2019 Cuma 09:56
VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın PKK/KCK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, araziye gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, Başkale ilçesi, Tahıl Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit Güvenlik Korucusu Halil Gezgin' adı verilen operasyonda yapılan arazi arama faaliyetlerinde toprağa gömülü, 3 sırt çantası, 2 telsiz, 3 yelek, 7 battaniye, 4 güneş paneli, 12 jelikan, 1 met, 1 ocak, 200 kilo küp şeker, 120 kilo kuru fasulye, 49 kilo tuz, 10 kilo tahin-pekmez, 2 takım terörist kıyafeti, 2 uyku tulumu, 47 kilo çay, 6 kilo helva, 5 kilo zeytin, 60 kilo ayçiçek yağı, 60 kilo silah yağı, 7 çakmak gazı, 4 kilo ikramlık şeker, 1 çift ayakkabı, 11 karton sigara, 1 çamaşır ipi, 20 kilo makarna,18 kilo salça, 4 kilo reçel, 17 kilo peynir, 1 kilo toz deterjan, 11 strafor, 20 litre mazot, 1 çanta ve 1 kadın montu ele geçirildi. Malzemeler imha gedilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.