(Görüntülü) Van'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Güroluk Mahallesi kırsalında PKK/KCK'ya yönelik...
10 Mayıs 2019 Cuma 10:14
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Güroluk Mahallesi kırsalında PKK/KCK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eryeler' adı verilen operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü 1 battaniye, 1 met, 1 termal şemsiye, 1 el dürbünü çantası, 1 demlik, 2 tencere, 7 yemek kaşığı, 2 su bardağı ve bir mont ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
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