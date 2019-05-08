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(Görüntülü) Van'da kamyonette 155 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'da polisin yaptığı yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan  kamyonette dedektör köpek 'Şila' ile yapılan aramada, 155 kilo 810 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele...

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'da polisin yaptığı yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan  kamyonette dedektör köpek 'Şila' ile yapılan aramada, 155 kilo 810 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Özalp- Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında kontroller yapıldı. Kontrollerde şüphe üzerinde durdurulan kamyonette, narkotik köpeği 'Şila' ile detaylı aramada yapıldı. Yapılan aramalarda kamyonet kasasının altı ile şasesinin üst kısmına özel bölmeye zulalanmış 155 kilo 810 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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