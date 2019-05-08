(Görüntülü) Van'da kamyon kasasında 126 kaçak yakalandı
VAN'ın Tuşba ilçesinde jandarmanın durdurduğu kamyonun kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 126 kaçak yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinden Erciş ilçesine kamyonla göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi...
08 Mayıs 2019 Çarşamba 13:13
VAN'ın Tuşba ilçesinde jandarmanın durdurduğu kamyonun kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 126 kaçak yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinden Erciş ilçesine kamyonla göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, plakasını belirledikleri kamyonu takibe aldı. Van- Erciş karayolundaki Gedikbudak ayrımında durdurulup arama yapılan kamyonun kasasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği saptanan 75'i Afganistan, 51'i Pakistan uyruklu, toplam 126 kaçak yakalandı. İsmi öğrenilemeyen kamyon şoförü gözaltına alındı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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