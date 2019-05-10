Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN'da, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, 13 çuval içinde 500 kilogram kaçak avlanan inci kefali ele geçirildi. Van Gölü'nün endemik türü olan ve 15 Nisan- 15 Temmuz'da av yasağı bulunan inci kefali için jandarma ekipleri, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında durdurdukları araçta, 13 çuval içinde 500 kilogram kaçak avlanan inci kefali ele geçirdi. Araçtaki kişiye 3 bin 639 liralık idari para cezası kesildi. Araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi. İnci kefalleri de Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne teslim edildi.
(Görüntülü) Van'da, kaçak avlanan 500 kilo inci kefali ele geçti
Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN'da, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, 13 çuval içinde 500 kilogram kaçak avlanan inci kefali ele geçirildi. Van Gölü'nün endemik türü olan ve 15 Nisan- 15 Temmuz'da av yasağı bulunan inci...
10 Mayıs 2019 Cuma 13:32
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