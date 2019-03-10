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(Görüntülü) Van'da 7 kilo afyon sakızı ele geçirildi

VAN'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi, İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi...

VAN'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi, İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Evde ve bodrum katında eğitimli narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramalarda 5 poşette 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili İran uyruklu 2 kişi, gözaltına alındı.

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