(Görüntülü)Van'da 61 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, 61 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...
07 Haziran 2018 Perşembe 14:13
VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, 61 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş mevkiinde durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Alfa'nın da kullanıldığı aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış 120 paket halinde 61 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç ismi açıklanmayan araç sürücüsü gözalıtna alındı.
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