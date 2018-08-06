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(Görüntülü) Van'da 2 kilo eroin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından ihbar üzerine durdurulan araçta 2 kilo eroin ile 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişek ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,...

VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından ihbar üzerine durdurulan araçta 2 kilo eroin ile 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişek ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında alınan ihbar üzerine, Erciş'ten gelen 65 DD 420 plakalı aracı, kontrol noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'İbre'nin de kullanıldığı aramada, aracın torpido bölümünde zulalanmış 2 kilo eroin ile 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 32 fişek ele geçirildi. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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