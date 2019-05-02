VAN,() - VAN'da şüphe üzerine durdurulan minibüste yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit 50 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada seyir halindeki minibüsten şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan 15 kişilik minibüste yapılan aramada 37'si Afganistan, 13'ü Pakistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yurda yasa dışı yollarla soktuğu tespit edilen 1 kişi de gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kaçak göçmenler sağlık kontrolünden geçirilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
(Görüntülü) Van'da 15 kişilik minibüsten 50 kaçak çıktı
VAN,() - VAN'da şüphe üzerine durdurulan minibüste yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit 50 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada seyir...
02 Mayıs 2019 Perşembe 11:12
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