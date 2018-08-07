(Görüntülü) Vali Ustaoğlu: Bebek katili teröristler son günlerini yaşıyor

BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ile birlikte bölgede inşaatı devam eden kalekol ve üs bölgelerinde incelemelerde bulundu. Terör örgütü PKK'nın bebek katili olduğunu belirten Vali Ustaoğlu, "40 yıldır söylüyorduk, bunlar 'bebek katili' diyorduk. İşte görüldü. 11 aylık yavruyu bile katledecek kadar gözlerini kan bürümüş. Bu hain örgüt son günlerini yaşıyor. İnşallah toplumumuzla, vatandaşımızla, güvenlik güçlerimizle onlara bu bölgeyi dar edeceğiz" dedi.



Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve bazı kurum amirleri, Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde inşaatı devam eden kalekol ve üs bölgelerini ziyaret etti. Burada görev yapan güvenlik güçleriyle sohbet eden Vali Ustaoğlu, bölgede geçmişte büyük sıkıntı ve acılar yaşandığını belirterek, "Bu coğrafya geçmişte büyük sıkıntı ve acılar yaşadı. Ama, devletimizin kararlılığı, güvenlik güçlerinin kararlılığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde yürüyen faaliyetler sayesinde, bu bölgede artık hainler gözünü açamıyor. Adeta inlerine giriyoruz. İlimizin huzuru açısından en çok önem verdiğimiz hususlardan biri, burada gece gündüz demeden kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerimizin barınma ihtiyaçlarını giderilmesi ile alakalı karakolların mevcut durumudur. İlimizde inşaatı devam eden 5 kalekolumuz var. İnşallah bittiğinde güvenlik güçlerimizin çok iyi ortamlarda güvenli bir şekilde görevlerini ifa edecekler" diye konuştu.



'BEBEK KATİLİ TERÖRİSTLER SON GÜNLERİNİ YAŞIYOR'



Terör örgütü PKK'nın bebek katili olduğunu belirten Vali Ustaoğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asker eşi Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın teröristlerce şehit edildiğini de hatırlatarak, "Savunmasız o yavrudan ne istediler? 40 yıldır söylüyorduk, bunlar 'bebek katili' diyorduk. İşte görüldü. 11 aylık yavruyu bile katledecek kadar gözlerini kan bürümüş. Bu hain örgüt son günlerini yaşıyor. İnşallah toplumumuzla, vatandaşımızla, güvenlik güçlerimizle onlara bu bölgeyi dar edeceğiz. Bu bölgede onlara yaşam alanı bırakmayacağız, bırakmıyoruz da. Şu an kafalarını kaldıracak durumda değiller. Biz belki bir Bedirhanımızı kaybettik ama şu an binlerce Bedirhanımız arazide" dedi.



