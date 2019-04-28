(Görüntülü) Vali Akbıyık, sınırdaki askeri üs bölgeleri ziyaret etti

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, 19 Nisan'da teröristlerin hain saldırısı sonucu 4 askerin şehit olduğu ve 6 askerin yaralandığı, Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Seriberi ile Güvendağı ve Yüksekova ilçesinin İkiyaka dağlarındaki Düztepe üs bölgelerinde teröristlere karşı amansız mücadele eden askerleri ziyaret edip, komutanlardan bilgi aldı. Vali Akbıyık, beraberindeki Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesindeki askeri üs bölgeleri ziyaret etti. Akbıyık, ilk olarak 19 Nisan'da teröristlerin hain saldırısı sonucu 4 askerin şehit olduğu ve 6 askerin yaralandığı, Çukurca ilçesi'nin Irak sınırındaki Seriberi üs bölgesini ziyaret etti. Daha sonra aynı bölgede bulunan Güvendağı üs bölgesini ziyaret edip incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, 19 Nisan günü kandil gecesi hain teröristlerin saldırı yaptığı ve 4 kahraman askerin şehit verildiği üs bölgesi ziyaret ettiklerini söyledi. Akbıyık, "Burada çeşitli incelemelerde bulunduk. Gördük ki; askerlerimiz, kahramanlarımız hakikatten insanüstü bir gayretle gece boyunca çatışmışlar ve daha fazla zaiyat vermeden hem kendilerini, hem de bölgeyi savundular. Biz ülkemizin sınırlarının emin ellerde olduğunu burada bizzat yerinde gördük. Bundan sonra da son terörist kalmayıncaya kadar, tek terörist kalmayıncaya kadar askerimiz, polisimiz ve jandarmamızla güvenlik korucularımızla sınırımızı en iyi şekilde tutacağız vatanımızı ülkemizi kanımızın son damlasına kadar savunacağız" dedi. Helikopterle Yüksekova ilçesi'nin İkiyaka dağlarında bulunan 3 bin 400 rakımlı Düzpete üs bölgesine giden Vali Akbıyık, burada görev yapan jandarma ve güvenlik korucularını ziyaret edip, sohbet etti. Akbıyık, "İkiyaka dağlarında 3400 rakımda jandarmamızın ve köy korucularımızın üs bölgesinde bulunuyoruz. Burada askerlerimizin ve korucularımızın moralleri çok yüksek. Yaklaşık 20 metre karın altında gözlerini kırpmadan vatan millet için nöbet tutuyorlar. İnşallah terörden son kişi kalmayıncaya kadar sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın iradesi ile bu bölgede seve seve bütün görevli kardeşlerimiz canla başla çalışıyorlar. Yani sınırlarımız, vatanımız emin ellerde ve her türlü şartlara rağmen bunu burada görüyoruz."