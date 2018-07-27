Ersan SAN/İSTANBUL, () AVCILAR'da bir evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine daireye giren polisler, çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu. Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Cihangir Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katında kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Daireye giren bir çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu. Cesedin 59 yaşındaki M.K'ye ait olduğunu belirleyen polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
(Görüntülü) Vahşeti kötü koku ortaya çıkardı (1)
Ersan SAN/İSTANBUL, () AVCILAR'da bir evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine daireye giren polisler, çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu. Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Cihangir Mahallesi'nde 4 katlı...
27 Temmuz 2018 Cuma 16:05
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