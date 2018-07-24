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(Görüntülü) Uzman çavuş başından vurulmuş halde bulundu

ADANA'da Jandarma Uzman Çavuş Akif D. (24), cami yakınında başından tabancayla vurulmuş, ağır yaralı bulundu. Seyhan ilçesindeki Merkez Park’ta bulunan Sabancı Merkez Camii’nin yakınında yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar,...

ADANA'da Jandarma Uzman Çavuş Akif D. (24), cami yakınında başından tabancayla vurulmuş, ağır yaralı bulundu. Seyhan ilçesindeki Merkez Park’ta bulunan Sabancı Merkez Camii’nin yakınında yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaralı kişinin Uzman Çavuş Akif D. olduğunu tespit etti. Akif D.'nin vurulduğu silah da yakınında bulundu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akif D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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