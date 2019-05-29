(Görüntülü) Üzerine istinat duvarı devrilen Haşim, öldü
ŞANLIURFA'da, oyun oynarken üzerine istinat duvarı devrilen Haşim Yeşilyaprak (14), hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Gürcütepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki arsada arkadaşlarıyla oyun oynayan Haşim Yeşilyaprak'ın üzerine...
29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:57
ŞANLIURFA'da, oyun oynarken üzerine istinat duvarı devrilen Haşim Yeşilyaprak (14), hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Gürcütepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki arsada arkadaşlarıyla oyun oynayan Haşim Yeşilyaprak'ın üzerine 1,5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı. Duvarın altında kalan Yeşilyaprak'ın yardımına, mahalleli koştu. Duvarın altından çıkarılan Haşim Yeşilyaprak, çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yeşilyaprak, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Haşim Yeşilyaprak'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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