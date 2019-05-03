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(Görüntülü) Üzerinde yürüdüğü kalasların altında kalan 10 yaşındaki çocuk öldü

DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde, boş arazide üst üste istiflenen kalasların üzerinde yürüyen 10 yaşındaki Uğur Çimen, devrilen kalasların altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, saat 19.00 sıralarında Akçeşme Mahallesi Ertuğrul...

DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde, boş arazide üst üste istiflenen kalasların üzerinde yürüyen 10 yaşındaki Uğur Çimen, devrilen kalasların altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Akçeşme Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Evden çıkara markete giden ilkokul öğrencisi Uğur Çimen, iddiaya göre dönüşte yol kenarındaki boş arazide istiflenen kalasların üzerine çıkarak yürümeye başladı. Çimen, bloklar halinde istiflenen kalaslar devrilince, altında kaldı. Diğer çocukların bağırarak yardım istemesi üzerine, çevredekiler yardıma koştu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kalasların altından çıkardığı küçük çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğur Çimen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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