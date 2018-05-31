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(Görüntülü) Uzaklaştırma cezası olan eve çatıdan girmek isterken düştü, yaşam savaşı veriyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl ilçesinde mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası verilmesine rağmen gittiği evde boşanma davası açan eşinin kapıyı açmaması nedeniyle çatıdan uzattığı iple içeri girmek...

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl ilçesinde mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası verilmesine rağmen gittiği evde boşanma davası açan eşinin kapıyı açmaması nedeniyle çatıdan uzattığı iple içeri girmek isterken düşerek ağır aralanan Samet Ç.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Samet Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Almanya'da uzun yıllar kaldıktan sonra 5 yıl önce İnegöl'e yerleşen Samet Ç., şiddetli geçimsizlik nedeniyle iki çocuğunun annesi olan Rus asıllı Tatyana Ç.'ye şiddet uygulayıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Aile Mahkemesi tarafından 30 gün süreyle evden uzaklaştırma cezasına çarptırıldı. Dün akşam, iddiaya göre çocuklarını görmek için Baykoca Mahallesi'ndeki evine gelen Samet Ç.,  Tatyana Ç.'nin kapıyı açmamasına sinirlenip,  binanın 7'nci katına çıkıp yanında bulunan halatın bir ucunu bacaya bağlayıp diğerini beline bağlayarak 5'nci kattaki evine balkondan girmek istedi. Halatın kopması sonucu 15 metre yükseklikten bezon zemine düşen Samet Ç. ağır yaralandı. Ambulans ile ilk müdahaelsi olay yerinde yayıpalan Samet Ç.'nin tedavisine kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor. Belinde ve iki bacağında kırık olan, iç kanama ve beyin kanaması geçirme tehlikesi bulunan Samet Ç.'nin felç olma riski olduğu kaydedildi. Olay sonrası ilçe emniyet müdürlüğüne ifade verip, eşinin evden uzaklaştırılması için karar bulunduğunu söyleyen Tatyana Ç., serbest bırakıldı. 

İnegöl Kaymakamı Ali Akça, Tatyana Ç.'nin korunacağını ve kendisine sosyal destek sağlanacağını belirtirken, Baykoca Mahallesi Muhtarı Recep Kelebek, "Mahallemizde meydana gelen hadiseden dolayı üzgünüz. Evden uzaklaştırması olan vatandaşımız, evine balkondan girmek isterken 5'inci kattan düşerek ağır yaralanmış. Hastanede tedavi altında. Eşi Tatyana ile alakalı devletimiz gerekli çalışmayı yapıyor" dedi.
 

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