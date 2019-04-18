(Görüntülü) Uyuşturucu ticaretinden hükümlü firari, uyuşturucu satarken yakalandı
ADANA'da, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Metin U. (27), uyuşturucu satarken yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına...
18 Nisan 2019 Perşembe 10:24
ADANA'da, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Metin U. (27), uyuşturucu satarken yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda uyuşturucu satıcısı Metin U. yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan şüpheli hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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