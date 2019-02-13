(Görüntülü) Uyuşturucu, otomobilin tavan döşemesinin içinde bulundu
KÜTAHYA'da polisin bir otomobilde yaptığı aramada, tavan döşemesinin içerisine gizlenmiş 100 gram esrar, 70 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü S.A. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi...
13 Şubat 2019 Çarşamba 12:14
KÜTAHYA'da polisin bir otomobilde yaptığı aramada, tavan döşemesinin içerisine gizlenmiş 100 gram esrar, 70 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü S.A. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine İstanbul'dan Antalya'ya giden S.A. yönetimindeki 07 S 9666 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, tavan döşemesi içerisine gizlenmiş 100 gram esrar, 70 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.A. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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