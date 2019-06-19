(Görüntülü) Uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli adliyede

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 231 gram esrar ve 23 kök Hint keneviriyle yakalanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu ilçe merkezinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, ilçede esnaflık ve çiftçilik yaptıkları belirlenen şüpheliler M.T., M.E., H.T. ve İ.D.’nin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 231 gram esrar ve 23 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Bolu’ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.