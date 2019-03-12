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(Görüntülü) Uyarıya rağmen durmadılar, esrarla yakalandılar

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, kovalamaca sonunda durduruldu. Otomobildeki 2 kişinin üzerinde 20 gram esrar bulundu. Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri,...

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, kovalamaca sonunda durduruldu. Otomobildeki 2 kişinin üzerinde 20 gram esrar bulundu.

Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde, kırsal Atça Mahallesi'nde şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi. Uyarıya rağmen durmayan otomobil sürücüsü M.Ö., kaçmaya başladı. Peşine düşülen otomobil, bir süre sonra durduruldu. Otomobildeki M.Ö. ve A.K.'nin üst araması yapıldı. Yapılan kontrolde 2 şüphelinin üzerinden 20 gram esrar çıktı. 2 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

 

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