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(Görüntülü) Üvey anne şiddetinden arkadaşları sayesinde kurtulan çocuk koruma altında

ADANA'da üvey annesinden şiddet gördüğü iddia edilen 7 yaşındaki A.B.T., çığlıkları duyan arkadaşlarının polise yaptığı ihbar sayesinde devlet tarafından koruma altına alınarak Sevgi Evleri’ne yerleştirildi. Olay, Sarıçam ilçesindeki Şahitepe...

ADANA'da üvey annesinden şiddet gördüğü iddia edilen 7 yaşındaki A.B.T., çığlıkları duyan arkadaşlarının polise yaptığı ihbar sayesinde devlet tarafından koruma altına alınarak Sevgi Evleri’ne yerleştirildi.

Olay, Sarıçam ilçesindeki Şahitepe Mahallesi 3159 Sokak'ta meydana geldi. Hüsne T., eşi Mustafa T.’nin ilk evliliğinden olan kızı A.B.T.'yi dövmeye başladı. Bu sırada markete giden A.B.T.'nin arkadaşları, çığlık seslerini duyarak eve gidip Hüsne T.'ye tepki gösterdi. Hüsne T. ise çocuklara sopa ve televizyon kumandası atarak karşılık verdi. Çocuklar evlerine gidip, ailelerinin cep telefonuyla polisi aradı. Çocukların ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri Hüsne T.'yi gözaltına aldı. A.B.T. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

Hüsne T. üvey kızına şiddet uyguladığı iddialarını reddederek sadece kızdığını savundu. A.B.T. ise babasıyla annesinin 4 yıl önce boşandığını, daha sonra evlendiği eşine ise teyze dediğini belirterek, "Babam sürekli evdeki eşyaları satıp, nazar boncuklarını satıp, kumar oynuyordu. Bu yüzden annemle boşandılar. Teyzem ise bana kızıyor, sürekli azarlıyor, bağırıyor. Babama söylemiyorum beni dövdüğünü, duyunca onu dövüyor" dedi.

Polis merkezine ifadeye çağrılan Mustafa T. ise, "İki gündür inşaatta çalışıyorum, evde yoktum. Eşimin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

Hüsne ve Mustafa T. çifti serbest bırakılırken, A.B.T. ise devlet korumasına alınarak Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. 

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