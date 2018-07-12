(Görüntülü) Üst geçitten atlayıp, intihara kalkışan genç kız yaralandı
İZMİT'te, üst geçitten D-100 karayoluna atlayıp, intihara kalkışan F.D. (19), yaralandı. Olay, öğle saatlerinde, D-100 karayolu üzerindeki Adnan Menderes Köprüsü'nde meydana geldi. Üst geçitte korkulukları aşan genç kız, bir anda...
12 Temmuz 2018 Perşembe 15:51
İZMİT'te, üst geçitten D-100 karayoluna atlayıp, intihara kalkışan F.D. (19), yaralandı. Olay, öğle saatlerinde, D-100 karayolu üzerindeki Adnan Menderes Köprüsü'nde meydana geldi. Üst geçitte korkulukları aşan genç kız, bir anda kendini aşağı bıraktı. Karayoluna düşen genç kızı gören araç sürücüleri durdu. F.D.'ye ilk müdahaleyi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi yaptı. Bu sırada, ulaşım tek şeritten sağlanırken, üst geçitte toplananlar merakla yaşananları izledi. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, tedaviye alındı. Genç kızın intihar girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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