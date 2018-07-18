(Görüntülü) Üst geçitten atlayan genç yaralandı

ADIYAMAN'da, bunalıma giren 17 yaşındaki genç, üst geçitten atladı. Yaralanan genç, hastanede tedaviye alındı



Olay, öğleden sonra Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarında bulunan üst geçitten kendisini sarkıtan genci görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, bulvarı ulaşıma kapatarak Kadir Ş.'yi (17) ikna etmek istedi. Sağlık görevlileri de atlama ihtimaline karşı Kadir Ş.'nin bulunduğu bölgeye hasta taşımakta kullanılan branda sedyeyi açarak beklemeye başladı. Polislerin ikna etmeye çalıştığı genç bir anda kendisini aşağı bıraktı. Sağlık görevlilerinin açtığı brandadan sekerek yere düşerek yaralanan Kadir Ş., hazır bekletilen ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü.

