(Görüntülü) Üsküdar'da yolcu teknesinde yangın (2)

Cengiz ÇOBAN - İstanbul - ÜSKÜDAR'da bir yolcu teknesinde yangın çıktı.



Üsküdar'da bir yolcu teknesinin makine dairesinde saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Beşiktaş- Üsküdar seferini yapan tekne bir anda duman içinde kaldı. Tekne kıyıya yaklaşırken teknedeki yolcular, çevredeki tekneler ile tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Ölen yada yaralanan olmazken teknede maddi hasar meydana geldi.