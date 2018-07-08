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(Görüntülü) Uşak'ta freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 3'ü ağır 18 yaralı

UŞAK'ta, freni boşaldığı iddia edilen demir yüklü kamyon, kırmızı ışıkta duramayınca diğer araçlara çarptı. Kazada 5 yaşındaki bir kız çocuğu ölürken, 3'ü ağır toplam 18 kişi de yaralandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında...

UŞAK'ta, freni boşaldığı iddia edilen demir yüklü kamyon, kırmızı ışıkta duramayınca diğer araçlara çarptı. Kazada 5 yaşındaki bir kız çocuğu ölürken, 3'ü ağır toplam 18 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi Gediz Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Uşak'tan İzmir yönüne giden Sedat T. (48) yönetimindeki 41 SH 730 plakalı kamyonun kavşağa yaklaştığı sırada freni boşaldı. Kendisi için yanan kırmızı ışıkta duramayan kamyon, kavşaktan geçiş yapan 6 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunanlar yaralandı. Çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yapılan kontrolde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğünü, 3'ü ağır toplam 18 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, araçlara çarpan kamyon ise kaza yerinden yaklaşık 5 kilometre ileride bulundu. Kazada hayatını kaybeden çocuğun kimliği belirlenemezken, talihsiz çocuğun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Uşak Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan, kamyon şoförü Sedat T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

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