(Görüntülü) Unuttuğu valizi, patlatılmaktan son anda kurtardı

BURDUR'da, MHP İl Başkanlığı binası önünde unutulan valiz tedirgin etti. Bomba imha uzmanının fünyeyle patlatmaya hazırlandığı sırada gelen Mahir Kahya (60), valizin kendisine ait olduğunu, içinde kıyafet olduğunu söyledi. MHP Burdur İl Başkanlığı binası önünde saat 15.30 sıralarında ağzı kapalı valizi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekip caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay, yerine, bomba imha uzmanı çağırıldı. Gelen bomba uzmanı, özel kıyafet giyip fünyeyle valize müdahale etmek için hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada gelen Mahir Kahya, valizin kendisine ait olduğunu, içinde de kıyafetleri bulunduğunu söyledi. Mahir Kahya, Hatay'dan Burdur'a iş aramak için geldiğini ve valizini unuttuğunu ifade etti. İçinde kıyafet bulunan valiz, tutanak tutulduktan sonra Mahir Kahya'ya teslim edildi. Polis ekipleri, Muğla'ya gideceğini söyleyen Kahya'yı işlemlerinin ardından otogara bıraktı. Olay sırasında çevrede toplananların cep telefonuyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapması dikkati çekti.