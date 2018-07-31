(Görüntülü) Üniversiteyi kazandığını öğrendiği gün iş kazasında öldü

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde kanala beton boru döşeme işinde çalışan 18 yaşındaki Mehmet Sıddık Baybarz, 200 kilo ağırlığındaki beton baca büzünün başına çarpması sonrası hayatını kaybetti. Talihsiz gencin iş arkadaşlarına üniversiteyi kazandığını bugün öğrendiğini söylediği öğrenildi. Olay bugün 15.45 sıralarında Darıca Bağlarbaşı Mahallesi, Özbay Sokak'ta meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin alt yapı çalışmalarını yapan müteahhit firma, sokakta kanal açıp beton boru döşeme çalışmaları yaparken, iş makinası kepçesine zincirle 2 adet beton baca büzünü bağlanıp havaya kaldırıldığı sırada zincirden kurtulan 200 kilo ağırlığındaki bir beton baca büzü Mehmet Sıddık Baybarz isimli müteahhit çalışanının başına çarptı. Başında baret olmasına boynuna aldığı darbeyle bir anda kanlar içerinde yere yığılan Mehmet Sıddık Baybarz'ı gören mesai arkadaşları 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Baybarz ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan talihsiz genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kepçe operatörü M.S.'yi ifadesini almak üzere gözaltına alırken, hayatını kaybeden, Mehmet Sıddık Baybarz'ın üniversite sınavlarını kazandığını bugün öğrendiğini ve bunu mesai arkadaşlarıyla paylaştığı öğrenildi.