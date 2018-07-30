(Görüntülü) Ümraniye'de istinat duvarı çöktü (2)

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL ÜMRANİYE'DE yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:20