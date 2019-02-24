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(Görüntülü) Ümraniye Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yangın çıktı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,() ÜMRANİYE Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Müşteriler ve çalışanlar binadan tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi....

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,() ÜMRANİYE Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Müşteriler ve çalışanlar binadan tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, saat 14.00 sıralarında Ümraniye Tantavi Mahallesi'nde belediyenin sosyal tesislerinde çıktı. Şömine bacasından çıktığı üzerinde durulan yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışanlar ve müşteriler, sosyal tesislerden güvenli bir şekilde dışarı çıkartıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çatıya çıkan itfaiye görevlileri, çatıyı delerek duman tahliyesi yaptı. Kısa sürede söndürülen yangınla ilgili konuşan sosyal tesislerde çalışan bir aşçı "Şömineden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Komşular haber verdi, duman çıktığını çatıdan. Hemen itfaiyeyi aradık. Hemen geldiler şu anda müdahale ediyorlar. Çalışıyorduk içeride. Bizim sonradan haberimiz oldu, itfaiyeler hemen geldi zaten. Yaralı yok. Söndürmeye çalışıyorlar" dedi.

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