(Görüntülü) Ufuk'tan acı haber; 8'inci günde cansız bedeni bulundu (2) - Yeniden

HATAY'ın Hassa ilçesinde, 1 Temmuz'da zihinsel engelli amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar'ın (6), 8 gün sonra, kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda güvenlik korucuları tarafından cansız bedeni bulundu. Gece, gündüz, aralıksız aranan Ufuk Tatar'ın 2 gün önce ölmüş olabileceği değerlendirildi. Yolunu kaybettiği düşünülen Ufuk'un dağ eteğinden kuzey doğu yönüne yürüdüğü, tepe aşıp Yoluklar Mahallesi yönüne gittiği, buradaki sarp araziden çıkamadığı üzerinde duruldu. Jandarma bölgeye girişleri kapattı. Ufuk'un kesin ölüm nedeni, otopsi ile belirlenecek.



Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi Muhammet Tatar, 1 Temmuz Pazar günü, ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi. Zihinsel engelli olduğu bildirilen amca Mehmet Tatar (34), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Ancak Ufuk, Amanos Dağı eteğindeki kaynaktan amcası bidonlara su doldururken ortadan kayboldu.



Ufuk'un kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Hassa ilçesinde görevli 10 kişiden oluşan 2 jandarma asayiş timi, 7 kişiden oluşan 1 jandarma iç güvenlik timi, 18 kişiden oluşan 2 genel kolluk timi olmak üzere ilçeden toplam 35 kişi, drone desteğiyle arama kurtarma çalışmalarına başladı. Destek için Hassa dışından ise 30 kişiden oluşan 2 jandarma özel harekât timi, 30 kişiden oluşan 2 komando timi, 11 kişiden oluşan jandarma arama kurtarma timi, özel arazi arama insansız hava aracıyla birlikte 23 kişilik AFAD birimi, 7 gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 UMKE görevlisi olmak üzere toplam 139 personel; vatandaşların desteğiyle arama çalışmalarına katıldı. Çalışmalarda, 3 özel eğitimli iz takip köpeği de eşlik etti.



İlk günlerde Amanos Dağı'nın 600 rakımlı eteğindeki su kaynağının çevresinde arama yapan ekipler, 3 gün sonra hilal şeklinde köye doğru arama faaliyetlerini genişletti.



KAÇIRILMA İDDİASI



Baba Muhammet Tatar'ın tefecileri borçları nedeniyle kaçırılmış olabileceği konuşulan küçük Ufuk'u bulmak için Arpalıuşağı Mahallesi ile çevresindeki yerleşim alanlarının da çembere arayarak arayan ekipleri herhangi bir ize ulaşamadı.



Zaman zaman arama yapan ekiplerin çalışmasına katılan Ufuk Tatar'ın ikiz kardeşi Uğur ise olan bitenleri şaşkınlıkla izledi. Ufuk'un kaybolmasıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı geniş çaplı soruşturma yaparken tüm ihtimaller de tek tek değerlendirmeye alındı. Görgü tanıklarının da ifadesine başvuruldu, baba Muhammet Tatar'ın da su kaynağına gittiği ileri sürüldü. Aile fertlerinin tek tek olayla ilgili bilgilerine başvuruldu.



KORUCULAR BULDU



İz takip köpeklerinin ise en son su kaynağına kadar olan bölgede tepki verdiği, Amanoslar'a doğru devam etmediği, köye doğru dönüş yaptığı üzerinde duruldu. Dağ eteğinden Arpalıuşağı'na doğru hilal oluşturan ekipler, bu yönde çalışma yaptı. Arpalıuşağı'na kadar ulaşan ekipler bir ize ulaşamayınca çevredeki mahalleri de didik dedik etti. Her taşın altına her ağaç dibine bakan ekipler, çalışmalarını bu kez çocuğun kaybolduğu noktanın tepelik kuzey doğu yönüne kaydırdı.



Buna göre arama çalışmaları yapılırken, bugün saat 12.00 sıralarında, arama çalışmalarına destek veren güvenlik korucuları, Arpalıuşağı'na yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta mahallenin kuzey doğusuna düşen Yoluklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çocuk cesedi buldu. Korucular durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma komandolar ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede cansız bedenin Ufuk Tatar'a ait olduğu belirlendi. Günlerdir iyi haber beklerken acı haberi alan herkes yıkıldı.



Ekipler, minik çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bölgeye girişlere izin vermedi.



TEPE AŞMIŞ



İlk belirlemelere göre, Ufuk'un su kaynağından yolunu kaybettiği, dağ eteğinden kuzey doğu yönüne yürüdüğü, tepelik alanı aştığı tahmin edilirken, cansız bedene ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemede Ufuk'un 2 gün önce ölmüş olabileceği değerlendirildi.



VALİLİK: UFUK TATAR'A AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR



Hatay Valiliği tarafından da Ufuk'un cesedinin bulunmasıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle dendi:



"1 Temmuz Pazar günü ilimiz Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesinde kaybolan Ufuk Tatar, isimli evladımızı arama çalışmaları esnasında 8 Temmuz Pazar günü Hassa ilçesi Amonoslar kırsalının sert ve dik kayalık bölgesinde bir çocuk cesedine ulaşılmıştır. Söz konusu bölgede bulunan naaşın Ufuk Tatar'a ait olduğu değerlendirilmekle birlikte, naaşın kimliği ve ölüm nedeni ile ilgili bilgiler adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından detaylı olarak paylaşılacaktır."



