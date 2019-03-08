(Görüntülü) Uçurumdan yuvarlanan taksideki 2 kişiyi itfaiye kurtardı
VAN'ın Muradiye ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan taksi, 10 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanarak ters döndü. Kazada takside sıkışan 2 kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, akşam saatlerinde...
08 Mart 2019 Cuma 22:52
VAN'ın Muradiye ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan taksi, 10 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanarak ters döndü. Kazada takside sıkışan 2 kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, akşam saatlerinde Muradiye ile Erciş ilçeleri arasında bulunan Karahan Kavşağı'nda meydana geldi. Muradiye ilçesinden Erciş yönüne giden Mehmet Ali Uçar (34) yönetimindeki 04 T 025 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle, 10 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı. Kazada, takside sıkışan sürücü Uçar ve Mehmet Şerif Aydemir (51), çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alınırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.