(Görüntülü) Uçurumdan düşen AA muhabiri aranıyor

BAYBURT- Trabzon il sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı’nda, kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışmasını takip eden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düştü. Nişancı’yı arama çalışması başlatıldı. Trabzon- Bayburt sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı’nda kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında Özel İdare ekipleri yol açma çalışması başlattı. Haber yapmak için çalışmaları takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü. Gözden kaybolan Nişancı’ya ulaşmak için çalışma başlatıldı. Kamera ve fotoğraf makinesine ulaşılan gazeteci için bölgeye Bayburt ve Trabzon’dan AFAD ekipleri sevk edildi. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, gazetecinin yol açma çalışmalarını takip ettiği sırada uçurumdan düştüğünü belirterek bölgede arama çalışması başlatıldığını açıkladı.