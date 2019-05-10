(Görüntülü) Uçurumdan düşen AA muhabiri aranıyor (3)

KAYIP GAZETECİYE ULAŞILAMADI



Bayburt-Trabzon il sınırında bulunan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı hala bulunamadı. Gazeteci için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Uçurumda gece karanlığında arama çalışmasının riskli olmasından dolayı çalışmalara sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlanacağı belirtildi.