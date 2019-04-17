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(Görüntülü) Uçurumda asılı kalan aracın içerisinde uyudu

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,() - ANTALYA'da, park edildiği yerden kayarak uçurumda asılı kalan otomobilde uyuyan Metin Vergiveren, aracı halatla bağlayarak önlem alan ekipler tarafından kurtarıldı. Araçtan inip uçurumdan düşerek yaralanan arkadaşı...

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,() - ANTALYA'da, park edildiği yerden kayarak uçurumda asılı kalan otomobilde uyuyan Metin Vergiveren, aracı halatla bağlayarak önlem alan ekipler tarafından kurtarıldı. Araçtan inip uçurumdan düşerek yaralanan arkadaşı Cüneyt Balcı ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedaviye alındı.

Olay, Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında yaşandı. Cüneyt Balcı ve Metin Vergiveren, 07 D 5679 plakalı otomobille çıkmaz sokağa girdi. Çevredekilerin iddiasına göre burada bir süre alkol almaya başlayan ikiliden Cüneyt Balcı araçtan inip çevrede dolaşırken, aracın arka koltuğuna geçen Metin Vergiveren ise uyumaya başladı. Seyir terasının çevresinde gezen Balcı, dengesini kaybederek düştü. Yol kenarında park halinde otomobil ise, el freni çekilmediği için kayarak uçurumun kenarında askıda kaldı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yüksekten düşen Balcı'yı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Balcı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Askıda duran otomobilde uyuyan Vergiveren ise aracın hareket etmemesi için uyandırılmadı. Ekipler önce aracı çekme halatıyla sabitledikten sonra Vergiveren'i uyandırdı. Araçtan indirilen Metin Vergiveren ambulansla hastaneye götürüldü. Otomobil ise itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

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