(Görüntülü) Üçüncü kattan düşen saksıdan saniyelerle kurtuldu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katına ev eşyası taşınırken düşen saksı kaldırımda yürüyen bir kadını teğet geçti. Kadının saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde Cumartesi günü yaşanan olayda, 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katına ev taşıma işlemi yapıldığı sırada bir çiçek saksısı yere düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen bir kadını saniyelerle teğet geçen saksı, beton zemine düşerek, gürültüyle parçalandı. Çevredekilerin büyük korku yaşadığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.