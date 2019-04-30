(Görüntülü) Tuzlada tersaneler bölgesinde özel bir tersanede gemide yangın çıktı (3) - DRONE GÖRÜNTÜLERİ
30 Nisan 2019 Salı 02:10
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