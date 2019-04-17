Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL, () TUZLA'da bir tersanede bulunan kuru yük gemisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin gemideki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
(Görüntülü) Tuzla'da tersanede gemi yangını (1)
Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL, () TUZLA'da bir tersanede bulunan kuru yük gemisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin gemideki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
17 Nisan 2019 Çarşamba 13:35
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