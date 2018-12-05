Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, () TUZLA'da deri sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangında yaralananlar olduğu belirtildi. Alev alev yanan fabrikaya itfaiye ekiplerin müdahalesi sürüyor.
(Görüntülü) Tuzla'da fabrika yangını (1)
Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, () TUZLA'da deri sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangında yaralananlar olduğu belirtildi. Alev alev yanan fabrikaya itfaiye ekiplerin...
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:46
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