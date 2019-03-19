(Görüntülü) Türkiye geneli 'Huzur Uygulaması 2019/2' gerçekleştirildi

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL()-TÜRKİYE genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/2' gerçekleştirildi. İstanbul'da da yapılan denetimlerde, daha önceden belirlenen noktalarda tedbir alan polis, şüpheli gördükleri sürücü ve yayaları durdurarak, arama yaptı. Helikopter destekli gerçekleştirilen denetimlerde, araç içleri ve bagajlar aranırken, kişilere yönelik de genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.



