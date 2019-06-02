(Görüntülü) Türk Seddi'yle kaçak geçişler bitti, sınır yerli yazılımla izleniyor

Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL/ KIZILTEPE (Mardin),() - SURİYE'de sınır hattına modüler betonla kurulan ve 'Türk Seddi' olarak adlandırılan beton duvarla Türkiye'ye yasa dışı geçişler sonlandırıldı. Kameralarla donatılan sınır hattını yerli yazılımla anbean izleyen Mehmetçik, Suriye'den gelen tehlikeleri tespit edip, anında müdahale ediyor.



Nisan 2011'de iç savaşın başladığı Suriye'de terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ'ın, Türkiye sınırına yakın bölgelerde kontrolü sağlamasıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nce güvenlik önlemleri kapsamında 911 kilometrelik hudut hattında teröristler ve yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla 2015'te 'Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi' başlatıldı.



SURİYE SINIRI YERLİ YAZILIMLA İZLENİYOR



'Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi' kapsamında Suriye hududuna 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde ve 7'şer ton ağırlığında modüler beton duvarlar yerleştirilip, üzeri kesici tellerle kapatıldı. 4 metre yüksekliğine ulaşan ve 'Türk Seddi' olarak adlandırılan beton duvarın yanısıra aydınlatılan sınır hattında tahrip gücü yüksek patlayıcılara dayanıklı gözetleme kuleleri kurularak hendekler kazıldı. Bu önlemlerin yanısıra 360 derece görüntü kaydı alabilen yüksek çözünürlüklü kamera ve termal kameralar yerleştirilen sınır hattı, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli yazılımla göz hapsine alındı.



DÜNYANIN EN UZUN ÜÇÜNCÜ DUVARI



8 bin 850 kilometrelik Çin Seddi ve 3 bin 500 kilometrelik Amerika ile Meksika sınırındaki duvarların ardından dünyanın en uzun üçüncü duvarı olma özelliğine sahip, 'Türk Seddi'yle yasa dışı geçişler sonlandırılırken, Suriye sınır hattındaki uyuşturucu ve kaçakçılık öncelik olmak üzere çeşitli suçlar büyük oranda azaldı, terör saldırıları da önlendi. Mehmetçiğin zırhlı muhabere araçlarıyla devriye gezip, eli tetikte nöbet tutarak 24 saat izlediği sınır hattında ayrıca 2015'ten bu yana çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.



MEHMETÇİK TEYAKKUZDA



'Türk Seddi'nin kurulduğu Suriye sınırındaki Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konuşlu 2'nci Ordu Komutanlığı emrindeki 7'nci Kolordu Komutanlığı 70'nci Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı 4'üncü Hudut Alayı askerleri, hem nöbet kulübelerinde hem de son teknoloji kameralarla karşıdan gelebilecek tehlikelere karşı teyakkuzda bekliyor. Kameralardan tespit edilen hareketlilikleri, alarm verilmesiyle hudut birliğinden zırhlı araçlarla intikal eden tam teçhizatlı askerler, yasa dışı durumlara anında müdahale ediyor. Suriye sınırında vatan savunması yapan Mehmetçik, iftar saatinde ise verilen tekmilin ardından oruçlarını açıyor. Mutfağında lezzetli yemeklerin çıktığı birlikteki askerlerin ramazan mesaisi, Demirören Haber Ajansı () ekibince görüntülendi.