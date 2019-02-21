(Görüntülü) Turgutlu'da küspe yüklü TIR devrildi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, küspe yüklü TIR, sağ lastiklerinin yol kenarındaki toprak zemine gelmesi nedeniyle yan yatıp, devrildi. Sürücü İsmail Yardımcı (37), kazayı yaralanmadan atlattı.



Turgutlu'daki fabrikadan, saat 16.00 sıralarında, 34 LZ 0170 plakalı TIR'a hayvan küspesi yükleyen İsmail Yardımcı, Burdur'a götürmek üzere yola çıktı. Turgutlu çıkışındayken, TIR'ın motorundan ses gelmesi üzerine yol kenarına yanaşan Yardımcı, durmak istedi. Bu sırada sağ lastikler toprak zemine gelince TIR, yan yatarak devrildi. İsmail Yardımcı, kazadan yaralanmadan kurtuldu. Canına bir şey olmamasının tek tesellisi olduğunu belirten TIR sürücüsü İsmail Yardımcı, "Araçtan ses gelince durup, kontrol etmek için yol kenarına yanaşmak istedim. Yağmurlar nedeniyle toprak zemin çok yumuşayıp, gevşemiş. TIR bir anda yan yattı" dedi.