Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU'nun Perşembe ilçesinde, tünelde bir araç aniden alev aldı. Otomobile çarpmamak için manevra yapan 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, can kaybı ve yaralanma olmadı. Ordu'nun Peşembe ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik Tüneli içinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Alevleri gören 4 araç sürücüsü, kontrolünü yitirdi, zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Alev alan otomobil yapılan müdahale ile söndürüldü. FOTOĞRAFLI
(Görüntülü) Tünelde otomobil alev aldı, zincirleme kaza meydana geldi
Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU'nun Perşembe ilçesinde, tünelde bir araç aniden alev aldı. Otomobile çarpmamak için manevra yapan 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, can kaybı ve yaralanma olmadı. Ordu'nun Peşembe ilçesi Karadeniz...
08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:00
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