(Görüntülü) Tunceli'de polis helikopteri zorunlu iniş yaptı -2

TUNCELİ, () - TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, havadayken, arıza uyarısı veren polis helikopterinin pilotu, Sap köyüne zorunlu iniş yaptı.







Nazımiye'de, sabah saatlerinde, görev nedeniyle havalanan polis helikopterinden bir süre sonra arıza uyarısı verildi. Pilot, uyarıyla birlikte en yakın inebileceği yer olarak Sap köyüne yöneldi. Helikopteri köydeki boş alana indiren pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ile inceleme için teknik ekip sevk edildi.