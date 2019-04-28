(Görüntülü) Tunceli'de, mağarada örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçti

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağarada, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Nazımiye kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında teröristlerce daha önce kullanıldığı belirlenen mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada tablet, 215 pil bloğu, 25 paket çay, 8 kürek, 2 fırın, kömür sobası, ilk yardım malzemesi, 8 el feneri, mp3 çalar, 4 çakı, 4 terörist kıyafeti, 43 not defteri, 7 pil bloğuna bağlı ışıldak, 35 tencere ve tava, 5 sırt çantası, 28 çift ayakkabı, 101 tıbbi malzeme, çok miktarda örgütsel doküman, kitap ve yaşamsal malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.