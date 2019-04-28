(Görüntülü) Tunceli'de, mağarada örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçti
TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağarada, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Nazımiye kırsalında...
28 Nisan 2019 Pazar 12:04
TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağarada, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Nazımiye kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında teröristlerce daha önce kullanıldığı belirlenen mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada tablet, 215 pil bloğu, 25 paket çay, 8 kürek, 2 fırın, kömür sobası, ilk yardım malzemesi, 8 el feneri, mp3 çalar, 4 çakı, 4 terörist kıyafeti, 43 not defteri, 7 pil bloğuna bağlı ışıldak, 35 tencere ve tava, 5 sırt çantası, 28 çift ayakkabı, 101 tıbbi malzeme, çok miktarda örgütsel doküman, kitap ve yaşamsal malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.