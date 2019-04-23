Cüneyt ÖZFİDAN- Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde tuğla fabrikasında eleme makinesinde sıkışan taşı almaya çalışan Şerif Alan (42), üzerine kayan toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay öğle saatlerinde Çaycuma’ya bağlı Filyos Beldesi’nde bulunan tuğla fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre fabrikada kum eleme çalışması sırasında eleme ızgarasına taş sıkıştı. Fabrikada işçi olarak çalışan Şerif Alan, ızgaraya sıkışan taşı çıkartmak istedi. Bu esnada ayağını ızgaraya kaptıran Şerif Alan, mahsur kaldı. Üzerine toprak kayan işçi tonlarca toprağın altında kaldı. Fabrika çalışanları Şerif Alan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Fabrika yönetiminin haber vermesi üzerine 112 Acil ve AFAD ekipleri geldi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından işçinin cansız bedeni toprağın altından çıkarıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü) Tuğla fabrikasında toprağın altında kalan işçi öldü
Cüneyt ÖZFİDAN- Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde tuğla fabrikasında eleme makinesinde sıkışan taşı almaya çalışan Şerif Alan (42), üzerine kayan toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay öğle...
23 Nisan 2019 Salı 15:31
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